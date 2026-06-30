Адреналин, драйв и рекорды: как прошел фестиваль "ЭкстримПрорыв" в Ушачах

В июне уже шестой год подряд все дороги тех, кто жаждет острых ощущений или любит пощекотать нервишки, неизменно ведут в Ушачи. Этот небольшой уютный поселок в Витебской области, в котором проживают не более 6 тыс. жителей, на два дня превращается в столицу белорусского экстрима.

Каждый, кто ценит драйв и острые ощущения, будь то гонки на квадроциклах или маневрирование на мотоциклах, соперничество человека и многотонной машины или борьба техники с природными препятствиями, будьте уверены, здесь получил эмоции сполна. Фестиваль "ЭкстримПрорыв" смело можно назвать визитной карточкой белорусского экстрима. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

"Охватить необъятное" - кажется, именно так можно охарактеризовать насыщенную соревновательно-показательную программу. Одних только экстремальных дисциплин было заявлено более десяти. Но все они разместились компактно и по-соседски, на четырех площадках, три из которых оказались в пешей доступности друг от друга. А специальный автобус комфортно доставлял всех желающих к озеру или месту, где с лесными зарослями сражались внедорожники. Понятно, представители каждого вида спорта боролись за внимание зрителей.

Для Владимира Петрова из Гомеля дорога как сцена, выступление - танец с мотоциклом. Он единственный в нашей стране представитель стантрайдинга, что в переводе с английского означает "трюковая езда". Занятие не из дешевых, стоимость одного только мотоцикла стартует с 5 тыс. долларов. А ведь вкладываться приходится еще и в мастерство, хотя на это можно смотреть вечно.

"Каждому свое, кто-то любит рыбалку, кто-то шахматы, кто-то любит гонять на спортивной машине либо мотоцикле. Это все индивидуально, но я рад, что с каждым годом людей становится все больше, кто интересуется любым экстремальным видом спорта. Будь то эндуро-кросс или стандрайдинг", - сказал многократный чемпион и призер турниров по стантрайдингу Владимир Петров.

Также в Ушачих оглушили ревом моторов и визгом покрышек, окутали клубами дыма и впечатлили искусством дрифта, входя в поворот на грани контроля. Расскажем еще об одном искусстве маневрировать, крутить восьмерки и преодолевать крутые развороты, но теперь уже на мотоциклах. В Беларуси все больше набирает популярность мотоджимхана. Ее поклонники утверждают, что это самый доступный вид мотоциклетного спорта. Наши спортсмены не только выезжают на соревнования, но и участвуют в них онлайн. Это, кстати, мировая практика.

"Дается трасса, дается 45 минут на то, чтобы ее запомнить. И потом проходит два проезда на лучший результат. Джимхана хороша тем, что она не настолько экстремальна. Можно себя в профессиональный спорт загонять, там будут экстремальные ситуации. Можно ездить просто и это большой плюс будет для дорог общего пользования", - отметил председатель Комитета мотоджимханы Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта Максим Роговой.

Кстати, некоторые дисциплины на "ЭкстримПрорыве" не просто делают яркую рекламу своему виду спорта, но и проводят полноценное соревнование. 13 экипажей, например, выступили на третьем этапе Кубка страны по ралли-спринту. Это компактный по времени и расстоянию заезд, спецучастки которого в нашем случае прошли по грунтовым дорогам Ушачского района.

Девушек за рулем, и не только в роли штурманов, на нынешнем "ЭкстримПрорыве" действительно было много. Ольга и Светлана опытные автоледи и любительницы нестандартного вождения по бездорожью. Девушки заявились в гонку формата RFC. Это одно из самых сложных испытаний, потому как объединяет все дисциплины внедорожного спорта. А вот правила просты: на каждую секцию отводится 15 минут, старт после нажатия кнопки, финиш - тоже. Вот только уложиться в лимит отведенного времени удается далеко не каждому.

"Мы морально готовились, внедорожную резину купили себе. Ребята, кто внедорожным спортом увлекается, одолжили нам некоторые полезные вещи. Очень позитивно, очень красиво, интересно организовано. Видно, что с душой подходили к мероприятию", - рассказали участницы фестиваля "ЭкстримПрорыв" в гонках формата RFC Ольга Новикова и Светлана Байдакова.

Главное в гонках формата RFC - это не только скорость, но и тактика. Здесь важно не только быстро пройти секцию, но и правильно выбрать траекторию, оптимально управлять машиной и сходу принимать порой даже самое нестандартное решение. А еще подобный вид экстрима, говорят, объединяет семьи.

"Это времяпровождение в первую очередь с мужем. У нас одинаковые хобби, и это очень увлекает. Бывают моменты, когда очень страшно, но со временем все равно привыкаешь, и когда у тебя в организме адреналин, ты спокойно на это уже реагируешь", - отметила участница фестиваля "ЭкстримПрорыв" в гонках формата RFC Екатерина Карпук.

Одни экстремалы уложились со своей программой за утро, другим хватило половины дня. А вот все время, с утра до вечера, не переставая с жужжали моторами, конечно, прописавшиеся надолго на "ЭкстримПрорыве" эндуристы. Зашедшая на фестиваль два года назад как показательная дисциплина, сегодня в Ушачах представители этого вида мотоциклетного спорта проводят полноценный этап по эндуро-кроссу. Причем соревнуются не только взрослые, но и юниоры.

Дрифт, показательное выступление наших гостей гигантов уральского автопрома, ралли-спринт, трофи-рейд, картинг-слалом - это все истории, когда человек сражается с препятствиями вместе с техникой. Но на экстрим прорыве был и особенный турнир. Человек вышел против машины. Восемь сильнейших богатырей Беларуси и России спорили за титул самого мощнейшего. По очереди тянули трехтонный внедорожник, затем толкали десятитонный МАЗ, тягали неудобные грузы и устроили фермерскую прогулку. Но соперничали эти богатыри скорее не друг с другом, а с пределом своих физических возможностей.

А после пришло время рекорда "ЭкстримПрорыва", на него замахнулось, трио силачей. Цель - как можно быстрее прогуляться с чемоданчиками, каждый весом по 170 кг.

Стопроцентно можно констатировать тот факт, что фестиваль в Ушачах - это синтез экстрима, музыки, драйва, летнего солнца и ярких эмоций. И побеждает тут каждый.