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Адреса подвоза чистой и питьевой воды можно уточнить по номеру 115

Ознакомиться с точками подвоза можно и на сайте Минскводоканала, и на интерактивной карте Мингорисполкома. Информация меняется в режиме реального времени. Дополнительно на карте отображаются питьевые источники.

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