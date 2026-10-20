Адвокат Становая рассказала, какие меры применяют к должникам по алиментам в Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси каждое десятое гражданское дело касается алиментов. В органах принудительного исполнения сегодня находится свыше 107 тыс. производств по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Кодексом Республики Беларусь о браке и семье установлено, что алименты на несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, взыскиваются в процентном соотношении. Так, размер алиментов на одного ребенка составляет 25 %, на двух детей - 33 %, на трех и более детей - 50 % от всех видов доходов и заработков человека. Законодательством установлен и минимальный размер алиментов, который привязан к бюджету прожиточного минимума (БПМ) на душу населения. Сейчас БПМ составляет 530,37 белорусских рублей. Алименты на одного ребенка взыскиваются в размере 50 % бюджета прожиточного минимума, на двух детей - 75 %, на трех и более - в размере 100 %.

Проценты и цифры ясны, но бывает и так, что неплательщик специально меняет место работы, чтобы не платить установленную сумму. "Адвокаты скорее ведут статистику обращений по данным вопросам, чем количество споров, которые находятся в суде. Не могу сказать, что в Беларуси есть практика установления инвалидности, чтобы не платить алименты, но уменьшение своих доходов либо заработка часто встречается в практике. Например, в частной компании размер доходов при подаче заявления о взыскании элементов вдруг начинает резко снижаться. В моей практике бывали ситуации, когда должник платил определенное количество лет алименты в размере, которые предоставлял в соответствии со своим получаемым доходом. Спустя некоторое время выяснилось, что все виды доходов составляли не такой размер", - рассказала случай из практики адвокат Минской городской коллегии адвокатов Ольга Становая в "Актуальном интервью".

Ольга Становая

В данном случае сроки исковой давности не действуют. После проведения налоговой проверки, перерасчета была взыскана сумма задолженности, которая на данный момент составляет 90 тыс. белорусских рублей. Да, один-два года можно укрывать доходы, но если Министерство по налогам и сборам проведет проверку, можно получить не только штраф за неуплату налогов, но и подобные обязательства по алиментам.

Факт В 2026 году возбуждено более 1,7 тыс. уголовных дел по неуплате алиментов.

"Ответственность неплательщика алиментов подразделяется на гражданско-правовую и уголовную. Согласно гражданско-правовой будет взыскана неустойка 0,3 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Если долг копится, будут и штрафные санкции в виде неустойки. Существует более серьезный вид ответственности - уголовная. Статья № 174 "Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении" Уголовного кодекса Беларуси предусматривает уголовную ответственность для неплательщика алиментов. Если лицо в течение трех месяцев подряд в течение одного года не уплачивало алименты на содержание своих детей, оно может быть привлечено к уголовной ответственности. Еще один способ - воздействие на должника. Органы принудительного исполнения проводят работу с неплательщиком", - разъяснила гостья интервью.

Принудительными мерами могут стать запрет на выезд из Республики Беларусь, запрет на право управления транспортным средством, запрет на охоту, наложение ареста на имущество и банковские счета.

К слову, алиментные обязательства прекращаются с момента достижения ребенком 18 лет. Однако если имел место быть долг, долговые обязательства никуда не исчезнут. Обратиться за их взысканием можно в любой момент, если до этого было возбуждено исполнительное производство. Исполнитель сделает перерасчет и укажет на долг с пеней.

При смерти должника алиментные обязательства также прекращаются, однако долг по алиментам остается наследственной массой - наследники, вступившие в наследство умершего должника, обязаны будут платить долг по алиментам после его смерти.

"Также не прекращает обязанности по уплате алиментов лишение родительских прав. Очень важный момент - лицо, лишенное родительских прав, не может обратиться к ребенку за взысканием с него алиментов на свое содержание. Например, у человека появляются основания для взыскания по нетрудоспособности или инвалидности, но с ребенка он уже их не взыщет. Однако если ребенок был усыновлен, алиментные обязательства также прекращаются", - объяснила Ольга Становая.

Главное фото: magnific.com