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Адвокаты обсудили устройство, состав и деятельность ВНС как высшего института прямой демократии
Дискуссионная площадка развернулась 31 октября в Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Диалог состоялся в смешанном формате: оффлайн и регионы подключились по видеосвязи.
Адвокаты обсудили устройство, состав и деятельность ВНС как высшего института прямой демократии. И один из моментов, на которые обратили внимание, - возможно, требуется предусмотреть способ более оперативного порядка решения вопросов ВНС или закрепить более подробно то, какие пункты подлежат оперативному решению Президиума, как Президиум будет для себя отбирать эти вопросы.
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