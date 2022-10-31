Дискуссионная площадка развернулась 31 октября в Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Диалог состоялся в смешанном формате: оффлайн и регионы подключились по видеосвязи.



Адвокаты обсудили устройство, состав и деятельность ВНС как высшего института прямой демократии. И один из моментов, на которые обратили внимание, - возможно, требуется предусмотреть способ более оперативного порядка решения вопросов ВНС или закрепить более подробно то, какие пункты подлежат оперативному решению Президиума, как Президиум будет для себя отбирать эти вопросы.