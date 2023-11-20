Адвокаты приняли участие в обсуждении проекта Концепции национальной безопасности Беларуси

В Беларуси продолжается обсуждение проекта Концепции национальной безопасности. Накануне диалоговая площадка прошла в Белорусской республиканской коллегии адвокатов. В обсуждении проектной редакции Концепции приняли участие представители Совета безопасности, Министерства юстиции и адвокаты.

Как заявил журналистам председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, информацию, полученную в ходе обсуждения проекта Концепции нацбезопасности, можно использовать при правовом воспитании населения.

Обсуждение Концепции национальной безопасности началось в этом году. Проект обновился практически на 70 %. При его подготовке изучался и учитывался мировой опыт, в том числе аналогичные стратегические документы России, Узбекистана, Казахстана, а также США, Великобритании, Германии и Франции. Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать Всебелорусское народное собрание.