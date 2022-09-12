Адвокаты в преддверии Дня народного единства проведут бесплатные консультации для малообеспеченных

БРКА напомнила, что акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

