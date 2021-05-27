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"Аэрофлот" отменил рейс Москва - Вильнюс
Результата необдуманных действий стран Прибалтики долго ждать не пришлось. Так, авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Москва - Вильнюс. Такое решение российская сторона приняла на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Беларусь самолеты.
За прошедшие сутки зафиксирован второй случай отмены вылета из Парижа в Москву. По сообщениям парижского аэропорта Руасси, рейс Air France отменили и сегодня. Информацию подтверждает онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. Напомним, аналогичный рейс сняли в среду. Российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. "Самолет не смог вылететь по техническим причинам", - так объяснила ситуацию авиакомпания Air France.
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