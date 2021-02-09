"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Москвы в Минск

"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов из Москвы в Минск - до пяти в неделю. Помимо маршрутов по четвергам, субботам и воскресеньям, полеты авиакомпания будет выполнять по вторникам и пятницам.

Кроме того, накануне возобновилось и железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. На первый рейс было продано более 230 билетов. Из Минска состав будет курсировать по четным, а из Москвы - по нечетным дням. В настоящее время перемещение в этом направлении возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID, выполненного не ранее 72 часов до поездки.