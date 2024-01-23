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Аэропорт Гомель рассматривает организацию рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Грузию
Заместитель генерального директора по аэропортам государственного предприятия "Белаэронавигация" Владимир Череухин рассказал, что сейчас изучается возможность организации рейсов из аэропорта Гомель в Санкт-Петербург, Сочи и Грузию. Такие перспективы он обозначил23 января в беседе с журналистами на возобновлении чартерного рейса в Египет, сообщает БЕЛТА.
"Сейчас вплотную взаимодействуем с компанией "Белавиа", изучаем такие авианаправления, как Сочи, Санкт-Петербург, а также Грузия", - сказал Владимир Череухин.
Аэропорт Гомельготов обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. "Инфраструктура подготовлена, мы работаем в круглосуточном режиме, 24/7. Кроме того, что мы выполняем полеты, обеспечиваем и роль запасной площадки для авиакомпаний, выполняющих перелеты в Национальный аэропорт Минск. Наши мощности, инфраструктура и персонал позволяют обслуживать намного больше рейсов, чем сейчас. Пропускная способность пассажирского павильона в среднем 400 пассажиров в час", - добавил Владимир Череухин.
Сейчас в летной программе гомельского аэропорта - регулярные рейсы, пять раз в неделю, - в московском направлении. Сегодня возобновлен чартерный маршрут в египетский Шарм-эль-Шейх. "Несмотря на санкционные ограничения, нам удалось открыть регулярные рейсы авиасообщения, возобновить чартеры. За последние 20 лет такой частоты полетов не было. Намерены развиваться и далее", - резюмировал заместитель генерального директора по аэропортам государственного предприятия "Белаэронавигация".
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