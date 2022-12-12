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Национальный аэропорт Минск показал, в каких условиях он работал в прошедшие выходные
Национальный аэропорт Минск показал, в каких условиях он работал в прошедшие выходные. Ранее пресс-служба сообщила, что некоторые рейсы задерживались не из-за непогоды, а из-за "ожидания авиакомпанией транзитных пассажиров". Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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