Национальный аэропорт Минск показал, в каких условиях он работал в прошедшие выходные. Ранее пресс-служба сообщила, что некоторые рейсы задерживались не из-за непогоды, а из-за "ожидания авиакомпанией транзитных пассажиров". Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.