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Аферисты будоражат Минск! Как не попасться на удочку мошенников

Аферисты будоражат столицу: почти сто человек стали жертвами мошенников и потеряли деньги, перейдя по поддельным ссылкам в интернете. Это только с начала текущего месяца. Такие данные привели в милиции Минска. По их информации, одна из потерпевших лишилась 400 рублей после того, как попыталась в интернет-банкинге оплатить коммунальные услуги. Она ввела свои данные и внезапно обнаружила, что с карт-счета исчезли деньги. Сайт, ссылка которого в браузере отобразилась первой, оказался фишинговым.

Дмитрий Шевелев, замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома

Злоумышленники подменяют страницу используемого жертвой онлайн-банкинга на мошенническую, которая внешне является двойником оригинала. Поэтому следует быть внимательнее с URL (адресом) ссылки загрузившейся страницы банка. Для этого прочтите адресную строку ресурса в браузере, поищите гиперссылки на самой странице и попробуйте по ним перейти. Функционал поддельной страницы ограничен.

Подобным образом оказались обмануты и другие потерпевшие. Все они, по данным правоохранителей, перешли на якобы официальный сайт своего банка, чтобы оплатить различные услуги онлайн через интернет-банкинг. После ввода персональных данных деньги с банковских карт были списаны.

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