Аферисты будоражат Минск! Как не попасться на удочку мошенников

Аферисты будоражат столицу: почти сто человек стали жертвами мошенников и потеряли деньги, перейдя по поддельным ссылкам в интернете. Это только с начала текущего месяца. Такие данные привели в милиции Минска. По их информации, одна из потерпевших лишилась 400 рублей после того, как попыталась в интернет-банкинге оплатить коммунальные услуги. Она ввела свои данные и внезапно обнаружила, что с карт-счета исчезли деньги. Сайт, ссылка которого в браузере отобразилась первой, оказался фишинговым.