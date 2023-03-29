Аферисты под видом работников банка обманули жительницу Минска более чем на 4 тысячи рублей

Меня переключили на представителя этого банка, представитель вышел со мной на связь, прислала все свои грамоты. И начала разговаривать как представитель Национального банка Республики Беларусь, обладая всеми моими паспортными данными. Сказала, что кредит открыт, но его еще не заверили в Нацбанке, его могу приостановить только я.

Потерпевшая