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Аферисты под видом работников банка обманули жительницу Минска более чем на 4 тысячи рублей
Жительница Минска лишилась крупной суммы денег, выполнив все рекомендации кибермошенников. В итоге с карт-счета было списано более 4 тысяч рублей. Схема обмана не новая, но по-прежнему пользуется популярностью у злоумышленников. Как рассказали в милиции, аферисты под видом работников банка позвонили потерпевшей в мессенджере и сообщили, что якобы на имя женщины кто-то пытается оформить кредит. Чтобы это остановить, мошенники убедили заявительницу установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа якобы для защиты персональных данных и сообщить код доступа.
Меня переключили на представителя этого банка, представитель вышел со мной на связь, прислала все свои грамоты. И начала разговаривать как представитель Национального банка Республики Беларусь, обладая всеми моими паспортными данными. Сказала, что кредит открыт, но его еще не заверили в Нацбанке, его могу приостановить только я.
Сотрудники ОПК Фрунзенского РУВД провели проверку, следователи возбудили уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Милиция напоминает: сотрудники банков или правоохранители никогда не звонят в мессенджере для получения личной информации или ваших реквизитов. Не устанавливайте программы для удаленного доступа и не переходите по присланным ссылкам.
Еще одной жертвой киберобмана стала пенсионерка из Гомеля: она тоже поверила, что разговаривает с сотрудниками банка. 62-летнюю женщину убедили оформить на свое имя три кредита, затем все эти деньги (а это 29 тысяч рублей) перевести на счет злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото:pixabay.com
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