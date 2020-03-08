Аферисты воспользовались 140-м указом по растаможке автомобилей на льготных условиях

Льготники становятся владельцами дорогих автомобилей на несколько дней

Фактически льготники становятся владельцами дорогих автомобилей на несколько дней. Их заработок за такую услугу составляет от 300 до 600 долларов. Сколько человек за год воспользовались льготной растаможкой, неизвестно. Как и неясно, какое число льготников, которые тут же распрощались с машиной. Но законна ли такая сделка?

Сейчас мы не пытаемся жаловаться, что люди зарабатывают быстрые деньги, используют лазейку в законе. И уж тем более не призываем кого-то к справедливости. Давайте смоделируем ситуацию. Инвалид, который живет на иждивении, покупает автомобиль за 40 тысяч долларов! Кстати, это не самая высокая цена. Плюс платит растаможку. Как вы думаете, увидев такую информацию, налоговая захочет проверить эту сделку?

Сделки производил инвалид или многодетный родитель

По документам все сделки производил инвалид или многодетный родитель -а, значит, и отчитываться перед налоговой должен льготник за внезапное обогащение.

Ольга Парецкая, нотариус Брестского нотариального округа:

"Мы можем пояснить, что налоговая инспекция имеет право запросить сведения о доходе и сравнить с расходами гражданина на приобретение того или иного ТС".

Сможет ли инвалид или многодетная семья подтвердить законность приобретенного авто - это не проблема серых перегонщиков, которые и поставили прибыльное дело на поток. Бизнес - ничего личного. Но юристы уверяют, при желании правоохранители смогут довести дело до суда и в отношении серых кардиналов.

Евгений Грачев, руководитель правового отдела интернет-портала "Автобизнес"

:

"Это, по сути, схема по уходу от части таможенных пошлин, которая уплачивается в бюджет. Административный кодекс предусматривается в виде 40 % от неуплаченной таможенной пошлины, но не менее 10 б. в. А если доказанная группа, то можно вести речь и об уголовном преступлении".



При оформлении подобных сделок рискует и тот, кто заплатил за авто. Прецедент в Жодино - инвалид, на которого оформляли машину, умер. Автомобиль пригнали, но не успели поставить на учет. Для родственников усопшего неплохое наследство.

Анастасия Лобач, нотариус Минского областного нотариального округа:

"

Ни документов, кроме ДКП, ни документов на растаможку, ничего. И тут вопрос становится, как нотариус будет выдавать наследство, кому будет выдавать, Естественно, что завещание не написано на того, кто будет выдавать наследство. Приходится разбираться либо с наследниками, либо обращаться в суд за защитой своего права".







Схемой заинтересовались и в России

Этой схемой уже заинтересовались и в России. Белорусские посредники, которые подпадают под льготную растаможку, сами того не подозревая, оформляют машины для продажи на рынок в страну-соседку. Таким образом, инвалиды и многодетные, зарабатывая себе небольшой гонорар, становятся участниками международных серых схем. Сами хитрые дельцы о новом своем бизнесе заявляют так: