Аферисты выманили у минчанки 150 тыс. рублей

Аферистам удалось убедить главного бухгалтера страховой фирмы столицы перевести им все ее деньги, женщина потеряла 150 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала милиции, что в мессенджер ей позвонил неизвестный и представился милиционером. Собеседник сообщил, что на ее имя преступники берут кредит. А дальше классическая схема: чтобы обезопаситься и помочь вычислить аферистов, женщина должна скачать специальную программу, оформить в банке заем и перевести деньги на указанный счет.