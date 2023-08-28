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Аферисты выманили у минчанки 150 тыс. рублей

Аферистам удалось убедить главного бухгалтера страховой фирмы столицы перевести им все ее деньги, женщина потеряла 150 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала милиции, что в мессенджер ей позвонил неизвестный и представился милиционером. Собеседник сообщил, что на ее имя преступники берут кредит. А дальше классическая схема: чтобы обезопаситься и помочь вычислить аферистов, женщина должна скачать специальную программу, оформить в банке заем и перевести деньги на указанный счет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Тем временем в МВД очередной раз напомнили, представители госорганов, банков и правоохранители не связываются с гражданами в мессенджерах по рабочим вопросам, не получают персональную информацию и не просят оформить кредит.

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