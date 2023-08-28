3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Аферисты выманили у минчанки 150 тыс. рублей
Аферистам удалось убедить главного бухгалтера страховой фирмы столицы перевести им все ее деньги, женщина потеряла 150 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала милиции, что в мессенджер ей позвонил неизвестный и представился милиционером. Собеседник сообщил, что на ее имя преступники берут кредит. А дальше классическая схема: чтобы обезопаситься и помочь вычислить аферистов, женщина должна скачать специальную программу, оформить в банке заем и перевести деньги на указанный счет.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Тем временем в МВД очередной раз напомнили, представители госорганов, банков и правоохранители не связываются с гражданами в мессенджерах по рабочим вопросам, не получают персональную информацию и не просят оформить кредит.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все