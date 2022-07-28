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"Афганское небо" организуют 30 июля на "Линии Сталина"
Факт
VIII Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо" состоится 30 июля на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", сообщил корреспонденту БелТА исполнительный директор комплекса Александр Метла.
Для жителей и гостей Беларуси организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию с участием военно-исторических клубов и боевой техники Афганской войны. "Будет выступать команда по парашютному спорту, запланированы две реконструкции: с силами спецопераций освобождение заложников и афганский бой", - рассказал Александр Метла.
Для посетителей будет открыто более десятка интерактивных зон. На территории комплекса каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, метании гранаты, прохождении полосы препятствий и других интересных мастер-классах. "Предусмотрены различные призы. Например, можно будет выиграть катание на танке или пострелять на стрелковой точке. Также будет организовано ДОСААФ катание на Ми-2", - отметил исполнительный директор.
Праздник начинается в 11:00 со сдачи норм ГТО, а в 14.00 начнутся реконструкции.
"Мне кажется, наш основной посетитель - это дети. Потому что на такие мероприятия, как реконструкции, до 60% на трибунах находятся дети вместе с родителями. Им интересно, что такое служба, движущаяся техника. И они это видят на примере реконструкции боя, - дополнил Александр Метла. - "Афганское небо" - это известный фестиваль. Во-первых, реконструкторов достаточно много приезжает. Сейчас больше всего из России и Прибалтики. Всегда новый сценарий, экспозиция всегда обновляется, новую технику добавляем. Это больше семейный праздник, люди приезжают, чтобы посмотреть реконструкцию и отдохнуть".
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