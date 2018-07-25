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Афины оказались в кольце пожаров

Огненная стихия совсем близко подобралась к столице. Ее жители до сих пор ощущают запах гари. Нам удалось пообщаться с нашей соотечественницей, которая проживает в Афинах, и вот, что она сообщила.

Татьяна, жительница г. Афины (по телефону)

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