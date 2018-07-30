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Афины в центре Минска
На этот раз белорусская столица принимала колоритную страну Балканского полуострова - Грецию. У ратуши можно было не только угоститься национальными блюдами или примерить одежду богинь Олимпа, но и взять мастер-класс по сиртаки и хасапико - особенным военным танцам. Импровизированный концерт под открытым небом шел целый день.
В эти выходные улицы Верхнего города в буквальном смысле заиграли. Уличные музыканты исполнили свои авторские песни и кавер-версии во время музыкального проекта "Пешеходка".
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