Афины в центре Минска

На этот раз белорусская столица принимала колоритную страну Балканского полуострова - Грецию. У ратуши можно было не только угоститься национальными блюдами или примерить одежду богинь Олимпа, но и взять мастер-класс по сиртаки и хасапико - особенным военным танцам. Импровизированный концерт под открытым небом шел целый день.