3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Афиша космических явлений на конец 2019 года
22 октября будет виден метеоритный поток Ориониды.
Далее самым мощным потоком станут Геминиды, которые будут сыпаться с небес с 4 по 17 декабря.
Самый яркий астероид года Веста будет виден 13 ноября. Он сблизится с Землей на минимальное расстояние.
До конца 2019 года можно будет увидеть и Меркурий на диске Солнца. Это случится 11 ноября.
26 декабря пройдет солнечное затмение. Небольшую его фазу смогут увидеть жители южной части Дальневосточного региона России.
Источник: Telegram-канал ATN_NEWS
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов