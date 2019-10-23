Афиша космических явлений на конец 2019 года

22 октября будет виден метеоритный поток Ориониды.



Далее самым мощным потоком станут Геминиды, которые будут сыпаться с небес с 4 по 17 декабря.



Самый яркий астероид года Веста будет виден 13 ноября. Он сблизится с Землей на минимальное расстояние.



До конца 2019 года можно будет увидеть и Меркурий на диске Солнца. Это случится 11 ноября.



26 декабря пройдет солнечное затмение. Небольшую его фазу смогут увидеть жители южной части Дальневосточного региона России.



Источник: Telegram-канал ATN_NEWS

