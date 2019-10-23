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Афиша космических явлений на конец 2019 года

22 октября будет виден метеоритный поток Ориониды.

Далее самым мощным потоком станут Геминиды, которые будут сыпаться с небес с 4 по 17 декабря.

Самый яркий астероид года Веста будет виден 13 ноября. Он сблизится с Землей на минимальное расстояние.

До конца 2019 года можно будет увидеть и Меркурий на диске Солнца. Это случится 11 ноября.

26 декабря пройдет солнечное затмение. Небольшую его фазу смогут увидеть жители южной части Дальневосточного региона России.

Источник: Telegram-канал ATN_NEWS

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