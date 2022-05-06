Афиша мероприятий на 9 Мая 2022 года в Минске

Ко Дню Победы только в Минске подготовили более 150 мероприятий. В афише - памятные автопробеги и флешмобы, интерактивные выставки и концерты.



Великий праздничный марафон 9 Мая откроет республиканская акция "Беларусь Помнит!": в 11 часов на площади Победы состоится патриотическое "Шествие поколений". Почтить память погибших в годы Великой Отечественной придут официальные делегации и трудовые коллективы, представители общественных организаций, молодежь. Присоединиться к колонне может каждый. Завершится акция возложением цветов к монументу. Все торжества тематически объединит Год исторической памяти: праздничные мероприятияпройдут во всех районах белорусской столицы.



Одной из центральных площадок станет парк Победы. Там выступят оркестры, будут звучать патриотические песни. Также развернутся интерактивные площадки и выставка военной техники. Еще одна общегородская локацияс шоу и торговыми рядамибудет работать у Дворца спорта.



Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Кроме того, что с 12 до 23 будет работать стилизованная концертная площадка с выставкой ретротехники, за Дворцом спорта разместится интерактивная зона, где будет партизанский привал, солдатский привал, будет показана документальная хроника того времени и фильмы военных лет. Будет полевая кухня, будет импровизированная сцена, где будут выступать баянисты, стилизованные артисты.



Вечером майскую программу продолжит гала-концерт "Память поколений" на площади Победы (начало в 21:30). Кульминацией праздника станет фейерверк. Небо над Минском раскрасится в 23:00 из шести точек: парков Янки Купалы, Павлова и Уго Чавеса, а также возле "Чижовка-Арены", с набережной водохранилища Дрозды и у Национальной библиотеки.