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Афиша праздничных мероприятий на День Независимости в Минске
Уже завтра Беларусь встретит один из главных государственных праздников - День Независимости. Праздничная программа стартует с возложения цветов. Официальные лица Минска посетят площадь Победы, с такой же миссией и Курган Славы.
Там мероприятия начнутся в 10 часов утра. Курган Славы также соберет участников акции "Дорогами мужества". Она объединила 27 городов, поселков и деревень, что удостоены почетного вымпела "За мужество и стойкость в годы ВОВ".
Она завершится практически в полночь. Там развернут молодежную площадку с интернет-челленджем "Страницы военной истории", будет организована интерактивная площадка "Караоке-батл "Белая Русь" - поет Беларусь!" с исполнением песен военных лет и песен о Беларуси. С 20 до 22 часов на площади Свободы возле Ратуши пройдет концерт молодых талантов с участием музыкантов симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
А в 21 час на площадке у обелиска "Минск - город-герой" будет дан старт большому гала-концерту, там белорусы споют гимн вместе. Концерт завершится в 23:00 праздничным фейерверком - огни в небо запустят во всех регионах республики. В программе этого года не запланировано проведение парада военных машин. Но патриотических площадок, где можно увидеть технику и экипировку, которую сегодня используют в вооружении, развернут десяток только в столице.
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