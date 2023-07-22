Афиша торжественных мероприятий к 170-летию пожарной службы Беларуси

Меньше часа осталось до начала праздничных мероприятий возле Дворца спорта в белорусской столице, посвященных 170-летнему юбилею пожарной службы страны. В 10:00 подразделения МЧС пройдут по проспекту Победителей от площади Свободы до Дворца спорта. Впервые в мероприятии примут участие спасатели из России. Будет и женская коробка. А завершит торжественную часть водная феерия.



Для гостей праздника будут работать выставка техники и пожарного вооружения, тематические площадки с конкурсами и викторинами и, конечно, полевая кухня. До 13:30 все это будет сопровождать концерт звезд белорусской эстрады. Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны.