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Афиша торжественных мероприятий к 170-летию пожарной службы Беларуси
Меньше часа осталось до начала праздничных мероприятий возле Дворца спорта в белорусской столице, посвященных 170-летнему юбилею пожарной службы страны. В 10:00 подразделения МЧС пройдут по проспекту Победителей от площади Свободы до Дворца спорта. Впервые в мероприятии примут участие спасатели из России. Будет и женская коробка. А завершит торжественную часть водная феерия.
Для гостей праздника будут работать выставка техники и пожарного вооружения, тематические площадки с конкурсами и викторинами и, конечно, полевая кухня. До 13:30 все это будет сопровождать концерт звезд белорусской эстрады. Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны.
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