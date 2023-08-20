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Африка - настоящая точка кипения: народ континента начал отстаивать национальные интересы
Настоящая точка кипения - это Африка. Континент становится новым центром геополитического противостояния. Он богат залежами полезных ископаемых, но продолжительное время остается беднейшим регионом. Парадокс во многом обусловлен действиями западных эксплуататоров. Неоколониализм предусматривает косвенную зависимость от правящей метрополии.
Так, например, продолжительное время Франция забирает 85 % годового дохода своих бывших колоний, которые сейчас составляют регион Франсафрика. Трансформация однополярного мира открыла окно возможностей для угнетенных народов, они стремятся воспользоваться этим шансом. Подробности в рубрике "Скриншот".
Африка неожиданно для всех поставила на колени европейскую экономику. Регион продолжительное время был территорией кормления неоколонизаторов. Через частные военные компании захватывались месторождения полезных ископаемых, в дальнейшем велась промышленная добыча нужных материалов. На протяжении десятилетий искусственно сдерживалось развитие региона. Создавались условия, при которых местное население готово работать за хлеб и воду. Формирование многополярного мира открыло окно возможностей для национально ориентированных элит, они активно его используют, избавляясь от зависимости.
На протяжении последних лет Франция и другие страны Запада стремительно теряют свое влияние в Африке. Отчасти это связано с надменной риторикой и откровенно расистским отношением к местному населению и руководству государств. Ярким примером является откровенное издевательство Макрона над президентом Буркина-Фасо. Студенты университета в Уагадугу пожаловались на состояние проводки, на что Макрон ответил, что это не его дело заниматься электричеством, а президента Буркина-Фасо. Реакция не заставила себя ждать, президент просто встал и вышел из зала.
Эмманюэль Макрон, президент Франции: "Эй, алле, смотри-ка. Он уходит. По ходу, он пошел чинить кондиционер".
Подобное отношение явно не способствует установлению доверительных и взаимовыгодных отношений. Природа подобной пробковой дипломатии заключается в полном ощущении себя белыми господами. В их понимании Африка продолжает оставаться бесправной колонией. Отношение на равных в такой парадигме не предусматривается.
Жак Ширак, экс-президент Франции:
Слава богу, что ситуация заключается в том, что большая часть денег, находящаяся в нашем кошельке, поступает именно от Африки, эксплуатацию которой мы осуществляли веками.
Прозападное правительство в Африке закономерно воспринимается как марионеточный колониальный режим, поставленный контролировать процесс разграбления. Череда смены власти тому яркое подтверждение. Люди отдают предпочтение свободе и независимости. Полыхающие французские флаги на улицах африканских стран стали частью народных гуляний. Без рабского труда и награбленных ресурсов экономика Евросоюза стремительно катится в рецессию.
Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь":
Надо понимать очень четко, что богатство Европы основано не на продуктивном труде европейцев, не на высокой трудовой культуре и трудовой этике. Оно основано на грабеже, связано с колониальной эксплуатацией богатств, недр, ресурсов африканского, но и целого ряда других континентов. И сейчас, когда начинается борьба за подлинную независимость и соответственно пресечение этих потоков ресурсов, то это очень серьезный удар по европейской экономике.
Смена прозападного правительства в казалось бы крайне далеком Нигере заставляет французов затянуть пояса потуже. Страна являлась ключевым поставщиком топлива для атомных электростанций, которые являются основным источником генерации во Франции. На гране срыва оказался и проект по строительству газопровода NIGAL, который должен был проходить через Нигер и связывать Нигерию с Европой. Пресловутый зеленый переход - мечта Брюсселя - повис на ветряке неопределенности. Дело в том, что подавляющее большинство залежей кобальта, который используется для производства литий-ионных аккумуляторов, расположено в Африке.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Франсафрика создавалась в 60-е годы прошедшего столетия, когда эти страны освободились от Франции, но заключали двусторонние соглашения и как бы пользовались покровительством Франции. В основном это покровительство заключалось в том, что методом подкупа элит Франция выжимала все необходимые ресурсы из этих стран.
Антиколониальное движение носит массовый характер. Народ африканского континента, который долгое время не имел альтернативных вариантов при однополярном мире, начал отстаивать национальные интересы.
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