Надо понимать очень четко, что богатство Европы основано не на продуктивном труде европейцев, не на высокой трудовой культуре и трудовой этике. Оно основано на грабеже, связано с колониальной эксплуатацией богатств, недр, ресурсов африканского, но и целого ряда других континентов. И сейчас, когда начинается борьба за подлинную независимость и соответственно пресечение этих потоков ресурсов, то это очень серьезный удар по европейской экономике.

Франсафрика создавалась в 60-е годы прошедшего столетия, когда эти страны освободились от Франции, но заключали двусторонние соглашения и как бы пользовались покровительством Франции. В основном это покровительство заключалось в том, что методом подкупа элит Франция выжимала все необходимые ресурсы из этих стран.

Смена прозападного правительства в казалось бы крайне далеком Нигере заставляет французов затянуть пояса потуже. Страна являлась ключевым поставщиком топлива для атомных электростанций, которые являются основным источником генерации во Франции. На гране срыва оказался и проект по строительству газопровода NIGAL, который должен был проходить через Нигер и связывать Нигерию с Европой. Пресловутый зеленый переход - мечта Брюсселя - повис на ветряке неопределенности. Дело в том, что подавляющее большинство залежей кобальта, который используется для производства литий-ионных аккумуляторов, расположено в Африке.Антиколониальное движение носит массовый характер. Народ африканского континента, который долгое время не имел альтернативных вариантов при однополярном мире, начал отстаивать национальные интересы.