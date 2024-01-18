Агент СБУ "Мангуст": От тюрьмы меня спасли американские гранатометы

В фильме АТН "Провал агента СБУ "Мангуста". Как украинские спецслужбы пытаются взорвать Беларусь" подрывник Вячеслав Бородий с позывным "Мангуст" рассказал корреспондентам о том, как оказался в украинском следственном изоляторе из-за оружия, привезенного ему сотрудниками спецслужб якобы на хранение.

Спустя некоторое время мужчина попросил это оружие забрать, поскольку у него маленькие дети, которые беспрепятственно бегают по двору. Да, за оружием приехали, но не те, кто его доставлял,а украинская полиция, которая устроила обыск на участке. Бородия обвинили в том, что оружие он получил от российской стороны, ведь оно все, как впоследствии оказалось, действительно было российским.

Мужчина просил сотрудников ГУР Украины разобраться, так как именно они привезли ему это оружие. В итоге Бородия посадили в изолятор, но брат успокоил, что ему не стоит переживать, ведь за него "вписалась" СБУ.

"На апелляционном суде меня отпустили под личное обязательство являться в суд по требованию прокурора и следователя. От тюрьмы меня спасли американские ручные гранатометы. Потому что если бы я не показал их полицейским, то сидел бы в украинской тюрьме. Полиция привязалась к ГУРовцам, что это их оружие, а те в свою очередь пошли в отказ, говорили, что не имеют к нему никакого отношения, поскольку все российское оружие было со спиленными номерами", - вспоминает подрывник.