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Агент СБУ "Мангуст": Украинские спецслужбы привозили людям оружие грузовиками
О том, как приграничье Украины выживало под властью спецслужб и силовиков, в фильме АТН "Провал агента СБУ "Мангуста". Как украинские спецслужбы пытаются взорвать Беларусь" рассказал подрывник Вячеслав Бородий с позывным "Мангуст".
По его словам, в начале войны все спецслужбы - СБУ, ГУР, ССО - начали массово завозить оружие людям.
"АвтоматКалашникова был в каждом третьем доме, если не в каждом втором… Оружие завозили грузовиками. Было подготовлено подполье, чтобы местное население создавало сопротивление. Оружия развезли много, раздали людям. Было и стрелковое оружие, и взрывчатка. А потом на многих людей, у которых было это оружие, оружие спецслужб, завели уголовные дела…"- поделился воспоминаниями Бородий.
Он также добавил: людям категорически запрещалось говорить кому-либо о том, что у них есть оружие, чтобы не узнала полиция.
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