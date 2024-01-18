Агент СБУ "Мангуст": Украинские спецслужбы привозили людям оружие грузовиками

О том, как приграничье Украины выживало под властью спецслужб и силовиков, в фильме АТН "Провал агента СБУ "Мангуста". Как украинские спецслужбы пытаются взорвать Беларусь" рассказал подрывник Вячеслав Бородий с позывным "Мангуст".

По его словам, в начале войны все спецслужбы - СБУ, ГУР, ССО - начали массово завозить оружие людям.

"АвтоматКалашникова был в каждом третьем доме, если не в каждом втором… Оружие завозили грузовиками. Было подготовлено подполье, чтобы местное население создавало сопротивление. Оружия развезли много, раздали людям. Было и стрелковое оружие, и взрывчатка. А потом на многих людей, у которых было это оружие, оружие спецслужб, завели уголовные дела…"- поделился воспоминаниями Бородий.