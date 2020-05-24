Желание приобрести, скажем, домик в деревне, вернуться туда, где родился или проводил все лето у бабушки, является не столько даже ностальгическим. Для многих это желание сделать что-то полезное для своего родного дома или целого поселка. Отблагодарить, если хотите, то место, в котором вырос. А белорусы, это точно, без сомнений, умеют быть благодарными. Агентство теленовостей готовит серию новых роликов, посвященных малой родине. В проекте герои сами рассказывают о том, как решили из большого города переехать в деревню, кардинально поменяли свою жизнь и ни разу об этом не пожалели.



