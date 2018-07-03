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Агентство теленовостей начинает праздничный информационный канал
Доброе утро! Агентство теленовостей начинает праздничный информационный канал.
С вами Сергей Луговский и Полина Шуба. Проведем этот день вместе, всей страной! С праздником, родная Беларусь!
С Днем Независимости!
Дата, которая имеет судьбоносное значение для всего белорусского народа, - день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Это особый праздник. В нем воплотилась наша история, стремление к свободе, миру и справедливости. За годы независимости наша страна стала островком безопасности и миролюбия, где у каждого есть уверенность в своем будущем, возможность спокойно трудиться и растить детей.
И всем этим мы обязаны великому мужеству и огромной силе духа поколения победителей! 3 Июля - символ национальной гордости белорусов.
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