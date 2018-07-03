Доброе утро! Агентство теленовостей начинает праздничный информационный канал.

С вами Сергей Луговский и Полина Шуба. Проведем этот день вместе, всей страной! С праздником, родная Беларусь!

С Днем Независимости!

Дата, которая имеет судьбоносное значение для всего белорусского народа, - день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Это особый праздник. В нем воплотилась наша история, стремление к свободе, миру и справедливости. За годы независимости наша страна стала островком безопасности и миролюбия, где у каждого есть уверенность в своем будущем, возможность спокойно трудиться и растить детей.