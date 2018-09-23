Агентство теленовостей откроет новый телесезон 29 сентября

Проект "На контроле Президента" еще довольно молодой, но, судя по рейтингам, уже полюбился зрителям. А в новом телесезоне, который традиционно стартует в октябре, мы расскажем и покажем еще много интересного. Агентство теленовостей подготовило ряд абсолютно новых проектов. Конечно, обо всем сразу не расскажешь, но терпеть долго не придется. Уже 29-го числа, в субботу, новый телесезон откроем большим вечерним шоу "Макаенка, 9". Не пропустите.