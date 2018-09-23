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Агентство теленовостей откроет новый телесезон 29 сентября
Проект "На контроле Президента" еще довольно молодой, но, судя по рейтингам, уже полюбился зрителям. А в новом телесезоне, который традиционно стартует в октябре, мы расскажем и покажем еще много интересного. Агентство теленовостей подготовило ряд абсолютно новых проектов. Конечно, обо всем сразу не расскажешь, но терпеть долго не придется. Уже 29-го числа, в субботу, новый телесезон откроем большим вечерним шоу "Макаенка, 9". Не пропустите.
Новые проекты на любой вкус предложит не только Агентство теленовостей, но и все телеканалы медиахолдинга. Тем много и разных - от культуры до спорта. Так что следите за эфиром и не пропустите премьеры.
А еще Белтелерадиокомпания запускает сразу три мобильных приложения. Так что читать новости, смотреть проекты или прямые трансляции станет еще удобнее.