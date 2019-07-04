4 июля 1944 года завершилась Минская наступательная операция. Продолжаем рассказ о "17 мгновениях войны"

Ровно 75 лет назад в этот день 4 июля 1944 года завершилась Минская наступательная операция, разгромлены две группировки противника. Освобождены более 350 городов и деревень Беларуси, в том числе Полоцк, Мядель, Радошковичи и Заславль. Агентство теленовостей представляет очередную серию проекта, посвященную освобождению Беларуси "17 мгновений войны".