Лица парада. Курсант университета гражданской обороны МЧС Беларуси Дмитрий Голубович

В канун Дня Независимости Агентство теленовостей продолжает премьерный показ уникального проекта "Техника и лица парада". Эксклюзивные кадры о создании современной военной техники, ее эволюции, а также о тех, в чьих руках она становится грозным оружием. 3 июля в парадном расчете пройдет и курсант университета гражданской обороны МЧС Беларуси Дмитрий Голубович. О предстоящем событии, а также о службе и хобби он расскажет сам.