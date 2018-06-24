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Лица парада. Курсант университета гражданской обороны МЧС Беларуси Дмитрий Голубович

В канун Дня Независимости Агентство теленовостей продолжает премьерный показ уникального проекта "Техника и лица парада". Эксклюзивные кадры о создании современной военной техники, ее эволюции, а также о тех, в чьих руках она становится грозным оружием. 3 июля в парадном расчете пройдет и курсант университета гражданской обороны МЧС Беларуси Дмитрий Голубович. О предстоящем событии, а также о службе и хобби он расскажет сам. 

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