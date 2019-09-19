Агентство теленовостей сегодня запускает проект о многодетных семьях "Родные люди"

О семьях, где есть место детскому смеху на разные голоса! Агентство теленовостей сегодня вечером запускает новый проект "Родные люди". Это цикл фильмов о многодетных семьях. В одной из таких творческая команда проекта проведет несколько дней и почувствует на себе их радости и тяготы, победы или разочарования. Герои первой серии - семья Ивашко из Минска из семи человек.