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Агентство теленовостей сегодня запускает проект о многодетных семьях "Родные люди"

О семьях, где есть место детскому смеху на разные голоса! Агентство теленовостей сегодня вечером запускает новый проект "Родные люди". Это цикл фильмов о многодетных семьях. В одной из таких творческая команда проекта проведет несколько дней и почувствует на себе их радости и тяготы, победы или разочарования. Герои первой серии - семья Ивашко из Минска из семи человек.

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