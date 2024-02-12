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Агентство теленовостей впервые показало кадры из трофейного немецкого альбома в проекте "Без ретуши"

Фотокадры из трофейного немецкого альбома можно впервые увидеть на экране телевизора. Оккупант явно хотел сделать альбом семейным раритетом, но не получилось. Да и содержание менялось: от боевой решительности до упадничества на фронтах.

Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный 80-летию освобождению Беларуси.

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