Отстоять права и восстановить справедливость! Часто люди остаются один на один со своей проблемой и не пытаются исправить ситуацию в свою пользу. Но, как известно, открывается именно та дверь, в которую стучат. "Главный эфир" представляет эксклюзив! Агентство теленовостей запускает новую рубрику - "#Найти правду". Каждую неделю мы будем делиться историями, где попавшие в трудную ситуацию боялись даже мечтать о том, что им удастся отстоять свои права и доказать правоту, но справедливость восторжествовала. В первом репортаже проблема решилась в пользу наших героев буквально перед нашим эфиром. Все детали у Алеси Высоцкой.



Гродно. Последняя среда февраля. Это фактически развязка истории. Начало было положено намного раньше, когда за помощью к профсоюзам обратились пострадавшие из Лиды и Минска. На этих кадрах встреча юристов с медиками транспортной компании. Для них это уже крик души. Они шли на работу в солидную фирму, офисов которой немало по всей Беларуси. Подвоха не ожидал никто.

Наниматель золотых гор не обещал. Но положенной зарплаты люди не увидели ни в первый, ни во второй месяц работы. А когда встал вопрос, оказалось, что и в оформлении трудовых отношений есть нарушения!





Пострадавшие - из гродненского офиса столичной фирмы "АмигосТранс". Название - интересное. Но другом для подчиненных транспортная компания точно не стала. Занимается медосвидетельствованием водителей перед рейсами. Офисы в Минске, Лиде, Гродно и Барановичах.

Как репортеры мы знаем: всегда для объективности необходимо услышать все стороны. Но дальнейшее развитие событий в офисе компании мы предположить не могли. Сначала перед нами закрыли двери. А потом еще и вызвали милицию.

Правда, разбирательство, видимо, уже и с участием правоохранителей компании теперь предстоит точно. На работу за небольшие деньги соглашались пенсионеры и медработники. Их кормили обещаниями, что деньги будут вот-вот, под честное слово на дежурство выйти все же стоит.

Доверия некоторых хватало даже на три месяца. Причем фельдшер, который давал добро на выход в смену водителям, был еще и механиком - отвечал за техническое состояние транспорта. Он же и уборщица. Вот такое три в одном. Или креативная оптимизация за 300 рублей в месяц.





В профсоюзы обращались работники этой фирмы из Лиды и Минска. Лидчанам уже удалось помочь. 300 документов, направленных в суд, - это результат работы юристов профсоюзов только за последние 6 месяцев. Выиграть удалось более 60 гражданских дел! 40 человек удалось восстановить на работе. И профсоюзам неважно, из частной или государственной компании пришел человек с проблемой. Помогут ему бесплатно.

Случаи, с которыми сталкиваются юристы, иногда доходят до абсурда. Например, электромонтеру из Горок приходилось одновременно работать по 12 специальностям. Иными словами, выполнять далеко не то, что прописано в договоре, контракте и должностной инструкции.

История с транспортной компанией и ее стилем работы явно будет иметь продолжение. Но кое-что уже произошло, пока репортаж готовился к эфиру. После нашего "штурма" представитель администрации фирмы выплатила Валентину и Светлане обещанные деньги. Но судя по тому, что мы услышали от уже бывших работников фирмы, люди часто уходят молча, не требуя деньги и не надеясь на справедливость. А фирма снова открывает вакансии.