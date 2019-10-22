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Агитация в теле- и радиоэфире продлится до 6 ноября

Предвыборная кампания в парламент набирает обороты. Накануне будущие депутаты приступили к агитации. До 6 ноября включительно по рабочим дням претендентов на парламентское кресло можно увидеть в телеэфире. Транслируют выступления в вечернем прайм-тайме -с 19 часов. Для этого задействованы два белорусских телеканала, в том числе "Беларусь 3". Претендентам позволено использовать и радиоэфир: время предвыборных речей - с 7 до 8 утра.

В борьбе за голоса избирателей можно пользоваться разными приемами, в том числе проводить уличные пикеты и встречи. Времени заручиться поддержкой остается немного - выборы депутатов назначены на 17 ноября.

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