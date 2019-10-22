3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Агитация в теле- и радиоэфире продлится до 6 ноября
Предвыборная кампания в парламент набирает обороты. Накануне будущие депутаты приступили к агитации. До 6 ноября включительно по рабочим дням претендентов на парламентское кресло можно увидеть в телеэфире. Транслируют выступления в вечернем прайм-тайме -с 19 часов. Для этого задействованы два белорусских телеканала, в том числе "Беларусь 3". Претендентам позволено использовать и радиоэфир: время предвыборных речей - с 7 до 8 утра.
В борьбе за голоса избирателей можно пользоваться разными приемами, в том числе проводить уличные пикеты и встречи. Времени заручиться поддержкой остается немного - выборы депутатов назначены на 17 ноября.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва