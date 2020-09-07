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Агнешка Пивар, редактор журнала "Польская мысль": Поиски решений в сложившейся политической ситуации - это внутреннее дело Беларуси

Поиски решений в сложившейся политической ситуации - это внутреннее дело Беларуси. Каждая страна вправе самостоятельно решать такие вопросы, не допустив внешнего вмешательства. Такое мнение нам высказала польская журналистка Агнешка Пивар.

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