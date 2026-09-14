Аграрии Беларуси намолотили 9 млн 239 тыс. т зерновых с учетом рапса. В счет госзаказа поставлено 655 тыс. т продовольственного зерна - это 99 % от плана.

Минская область намолотила 2 млн 434 тыс. т, Гродненская - 1 млн 845 тыс., Брестская - 1 млн 678 тыс. т, Могилевская - 1 млн 215 тыс. т зерна, Гомельская - 1 млн 94 тыс. т, Витебская - 973 тыс. т.

Также идет уборка сахарной свеклы: она выкопана с 22 % площадей. Собрано 1 млн 49 тыс. т корнеплода. В лидерах Минская область - 472 тыс. т и Гродненская - 362 тыс. т.

Картофель убран с 20 % площадей страны. Накопано картофеля на 152 тыс. т - средней урожайностью 349 ц/га.