Аграрии Могилевщины формируют стабфонды и кормовую базу

Краткий пересказ от ИИ

Массовая уборочная уже завершилась и осталась за плечами хлеборобов. Справились успешно. Но работы в полях меньше не стало. Настало время уборки и заготовки овощных культур. Не умолкает и шум комбайнов - многие хозяйства приступили к уборке кукурузы на зерно, чтобы обеспечить животноводство качественными кормами и получить прибыль.

Могилевский район - лидер по производству овощной продукции. В хозяйстве "Кадино" в полях стоит жаркая пора. Пришла очередь отправиться на хранение моркови.

Этот сезон дебютный для молодого агронома Стаса Телепнева.

"Я местный, мне до работы недалеко. С предприятием я знаком, так как здесь работают родители. Пришел на отработку, только третий месяц скоро начнется. Что касается продукции по отношению к прошлому году, то ее объем вырос приблизительно на 30-40 %. За день удается собрать до 50 контейнеров", - рассказал агроном ОАО "Фирма "Кадино" Станислав Телепнев.

Пока погода помогает - надо спешить, чтобы стабфонд обеспечить качественными овощами для больниц, школ и детсадов. В полях помогает десант, в том числе и студентов.

Первокурсница Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова рассказала, что приехала сегодня благодаря хорошей погоде, а также чтобы помочь и заработать немного денег. Другая студентка добавила, что их накормили пряниками, и у них отличное настроение.

Слесарь Боровской школы № 44 поделился, что родом из деревни в Чаусском районе, поэтому к тяжелому труду ему не привыкать. Он отметил, что до наступления зимних холодов осталось мало времени, поэтому сейчас они прикладывают максимум усилий в работе.

Какой же "борщевой" набор без картофеля. В "Кадино" планируют за сезон заложить не менее 440 тонн второго хлеба. Урожаем в этом году довольны.

Максим Савченко, главный агроном ОАО "Фирма "Кадино":

"Конечно, мы благодарны людям за их помощь и стараемся поддержать. Привозят чай, разные угощения. Конечно, заботимся о людях. Погода нам благоволит".

Свыше 500 тонн капусты и 380 тонн лука отправятся в хранилища стабфонда.

овощи

Пришла очередь и самой "белковой" культуры белорусских полей - сои. Только в "Серволюкс Агро" под нее отвели свыше полутысячи гектаров. Все больше эти бобовые популярны у белорусских аграриев. Говорят, отличный корм, который применяют в птицеводстве.

Олег Котляров, механизатор ЗАО "Серволюкс Агро":

"Первый день убираем. Это пробная. Гектаров 50 планируем сегодня убрать. Хорошая погода. Хороший настрой".

Александр Шелюк, заместитель директора по отделению "Гуслищи" ЗАО "Серволюкс Агро":

"Перспективная культура, которой тоже уделяем большое внимание, которая будет использоваться для производства кормов. Это и белок, это и соевое масло. Мы отвели порядка 87 % наших площадей под кормовые культуры. Это пшеница, рапс озимый, кукуруза, к уборке которой мы приступили не так давно. И на данный момент убрали уже более четверти площадей".

Тракторист-машинист ЗАО "Серволюкс Агро" Сергей Васильков рассказал о состоянии кукурузы на сегодняшний день. По его оценке, она примерно на 30-40 % выше предыдущей, техника настроена отлично, а тонны зерна стабильно идут.

С более чем 1,5 тыс. гектаров, отведенных под эту культуру, планируют собрать не менее 18 тыс. тонн зерна, что станет отличным вкладом в кормовую базу предприятия, а значит - и в продовольственную безопасность страны.