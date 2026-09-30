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Аграрии Могилевщины формируют стабфонды и кормовую базу

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Массовая уборочная уже завершилась и осталась за плечами хлеборобов. Справились успешно. Но работы в полях меньше не стало. Настало время уборки и заготовки овощных культур. Не умолкает и шум комбайнов - многие хозяйства приступили к уборке кукурузы на зерно, чтобы обеспечить животноводство качественными кормами и получить прибыль.

Могилевский район - лидер по производству овощной продукции. В хозяйстве "Кадино" в полях стоит жаркая пора. Пришла очередь отправиться на хранение моркови.

морковь

Этот сезон дебютный для молодого агронома Стаса Телепнева.

"Я местный, мне до работы недалеко. С предприятием я знаком, так как здесь работают родители. Пришел на отработку, только третий месяц скоро начнется. Что касается продукции по отношению к прошлому году, то ее объем вырос приблизительно на 30-40 %. За день удается собрать до 50 контейнеров", - рассказал агроном ОАО "Фирма "Кадино" Станислав Телепнев.

Пока погода помогает - надо спешить, чтобы стабфонд обеспечить качественными овощами для больниц, школ и детсадов. В полях помогает десант, в том числе и студентов.

студентки Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова

Первокурсница Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова рассказала, что приехала сегодня благодаря хорошей погоде, а также чтобы помочь и заработать немного денег. Другая студентка добавила, что их накормили пряниками, и у них отличное настроение.

Слесарь Боровской школы № 44 поделился, что родом из деревни в Чаусском районе, поэтому к тяжелому труду ему не привыкать. Он отметил, что до наступления зимних холодов осталось мало времени, поэтому сейчас они прикладывают максимум усилий в работе.

Какой же "борщевой" набор без картофеля. В "Кадино" планируют за сезон заложить не менее 440 тонн второго хлеба. Урожаем в этом году довольны.

Максим Савченко, главный агроном ОАО "Фирма "Кадино":

"Конечно, мы благодарны людям за их помощь и стараемся поддержать. Привозят чай, разные угощения. Конечно, заботимся о людях. Погода нам благоволит".

Свыше 500 тонн капусты и 380 тонн лука отправятся в хранилища стабфонда.

овощи

Пришла очередь и самой "белковой" культуры белорусских полей - сои. Только в "Серволюкс Агро" под нее отвели свыше полутысячи гектаров. Все больше эти бобовые популярны у белорусских аграриев. Говорят, отличный корм, который применяют в птицеводстве.

Олег Котляров, механизатор ЗАО "Серволюкс Агро":

"Первый день убираем. Это пробная. Гектаров 50 планируем сегодня убрать. Хорошая погода. Хороший настрой".

Александр Шелюк, заместитель директора по отделению "Гуслищи" ЗАО "Серволюкс Агро

Александр Шелюк, заместитель директора по отделению "Гуслищи" ЗАО "Серволюкс Агро":

"Перспективная культура, которой тоже уделяем большое внимание, которая будет использоваться для производства кормов. Это и белок, это и соевое масло. Мы отвели порядка 87 % наших площадей под кормовые культуры. Это пшеница, рапс озимый, кукуруза, к уборке которой мы приступили не так давно. И на данный момент убрали уже более четверти площадей".

Тракторист-машинист ЗАО "Серволюкс Агро" Сергей Васильков рассказал о состоянии кукурузы на сегодняшний день. По его оценке, она примерно на 30-40 % выше предыдущей, техника настроена отлично, а тонны зерна стабильно идут.

С более чем 1,5 тыс. гектаров, отведенных под эту культуру, планируют собрать не менее 18 тыс. тонн зерна, что станет отличным вкладом в кормовую базу предприятия, а значит - и в продовольственную безопасность страны.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

кукурузааграрииМогилевская область
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