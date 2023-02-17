Аграрии Беларуси готовятся к весенне-полевым работам, в хозяйствах завершается транспортный ремонт

Сельхозтехника на старте весенне-полевых работ! Аграрии Минской области сейчас завершают транспортный ремонт. На экспериментальной базе Котовского, например, посевные агрегаты готовы на 100 %. Высокий уровень также у энергонасыщенных тракторов и спецоборудования для обработки почвы. Кроме этого, в одном из лидирующих хозяйств Узденского района к урожайному сезону закуплены все необходимые запчасти и накоплены удобрения. Первая техника уже в полях!