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Аграрии Беларуси готовятся к весенне-полевым работам, в хозяйствах завершается транспортный ремонт
Сельхозтехника на старте весенне-полевых работ! Аграрии Минской области сейчас завершают транспортный ремонт. На экспериментальной базе Котовского, например, посевные агрегаты готовы на 100 %. Высокий уровень также у энергонасыщенных тракторов и спецоборудования для обработки почвы. Кроме этого, в одном из лидирующих хозяйств Узденского района к урожайному сезону закуплены все необходимые запчасти и накоплены удобрения. Первая техника уже в полях!
В оптимальный дедлайн нужно успеть и с яровым севом. В хозяйстве Узденского района под зерновые отвели около 700 гектаров, в основном это будет ячмень. Весомым плюсом к урожаю также станет овес и 150 гектаров зернобобовых культур.
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