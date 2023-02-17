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Аграрии Беларуси готовятся к весенне-полевым работам, в хозяйствах завершается транспортный ремонт

Сельхозтехника на старте весенне-полевых работ! Аграрии Минской области сейчас завершают транспортный ремонт. На экспериментальной базе Котовского, например, посевные агрегаты готовы на 100 %. Высокий уровень также у энергонасыщенных тракторов и спецоборудования для обработки почвы. Кроме этого, в одном из лидирующих хозяйств Узденского района к урожайному сезону закуплены все необходимые запчасти и накоплены удобрения. Первая техника уже в полях!

В оптимальный дедлайн нужно успеть и с яровым севом. В хозяйстве Узденского района под зерновые отвели около 700 гектаров, в основном это будет ячмень. Весомым плюсом к урожаю также станет овес и 150 гектаров зернобобовых культур.

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