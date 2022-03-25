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Аграрии Беларуси на старте весенней посевной кампании
В нынешних реалиях посевная для белорусов приобретает особую значимость. Сейчас аграрии на старте весенней кампании. В хозяйствах заканчивается ремонт техники, идет активная закупка удобрений. Только под зерновые в Белыничском СПК "Колхоз "Родина" заготовлено будет свыше 760 тонн подкормки для почвы. Первые гектары, насколько позволяет погода, уже опробованы.
Полностью, на 100 процентов, техника, которая будет задействована в весенних полевых работах, исправна. Стоят на линейке готовности 9 энергонасыщенных тракторов. Завершаем подготовку кормозаготовительной техники.
Прк сельскохозяйственной техники СПК пополнился и белорусским 4-миллионником - новым трактором МТЗ. Как обещают, он станет помощником уже в этой посевной.
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