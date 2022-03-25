Аграрии Беларуси на старте весенней посевной кампании

В нынешних реалиях посевная для белорусов приобретает особую значимость. Сейчас аграрии на старте весенней кампании. В хозяйствах заканчивается ремонт техники, идет активная закупка удобрений. Только под зерновые в Белыничском СПК "Колхоз "Родина" заготовлено будет свыше 760 тонн подкормки для почвы. Первые гектары, насколько позволяет погода, уже опробованы.