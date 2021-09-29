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Аграрии Беларуси перешли на круглосуточную работу
Всего же под озимые культуры в стране отведено почти полтора миллиона гектаров. Чтобы наверстать сроки, сельхозпредприятия перешли на круглосуточную работу. Каждый погожий час на счету. Ведь на кону - продовольственная безопасность. Аграрии уверяют: она будет обеспечена. Андрей Ястребов рассказывает.
Тонны десерта, сыра и сметаны сходят с конвейера этого небольшого завода в Бресте. Продукция популярна. Причем не только на отечественном рынке. Поставляют ее на экспорт в Америку, Россию, Грузию, Израиль. С сырьем здесь никогда нет проблем. Ведь производит молоко свое же предприятие - 90 тонн в сутки.
Начинается все с обычного поля в эти осенние посевные дни. Когда даже на закате слышен шум двигателей от энергонасыщенных "Белорусов". В Остромечево высевают озимые. Помогает и погода, и гаджеты - не потеряться в сумерках.
Трактором управляет навигация, поэтому нам, механизаторам, проще управлять данной техникой.
Пять тысяч гектаров у сельхозпредприятия в этом году. Чтобы полностью обеспечить кормами животноводство (все-таки свыше 18 тысяч буренок на фермах). К тому же выполнить госзаказ, да и заработать на продажах зерна.
Техника у нас готова на 100 %. Мы всегда готовим технику заранее, как на уборку, так и на посевную. Можем сеять 250 гектаров в день. И это вполне нормально, мы укладываемся в сроки.
Работа от зари до зари, - рассказывает механизатор с более чем 30-летним стажем Михаил Борисенко. Сам из этих мест, сельский житель. Говорит, за пару дождливых недель в сентябре соскучились по работе в поле.
Все стараются. Для этого и работаем. Погодные условия сыграли свою роль. Сейчас приходится наверстывать упущенное. Поэтому и допоздна, и не считаясь со временем.
Чтобы мы были с хорошим хлебом, в хозяйстве засеяно более 50 % площадей озимыми культурами. Посеяна полностью озимая пшеница, сеем тритикале, днями переходить будем на посев озимой ржи.
Такое отношение к работе, когда с полной отдачей, еще и от того, что люди в поле не случайные. Братья-близнецы Андрей и Алексей Мартыненко переняли эстафету родителей. Приросли, говорят, к родной земле.
Сегодня люди понимают ответственность. День и ночь работаем. Организовали все предприятия - лесхоз, ПМК, дорожники. И вот за эти 5-6 дней мы отсеем весь зерновой клин. Люди не обижены и по зарплате. Топливо есть на неделю вперед.
Подготовка почвы, посев озимых. Но будни аграриев наполнены еще и уборочной. В этом хозяйстве ценнейших кормов - кукурузы.
Этот тандем в поле виден издалека, не только из-за мощных фар комбайна. За штурвалом, кстати, тоже опытный механизатор - Сергей Марчук. Хвалит технику - отличный помощник в поле.
Самая популярная среди аграриев модель трактора МТЗ-80 стала благодаря механизатору Алексею Кононову украшением уборочной. Светодиоды видны издалека. Руководство хозяйства и не против. Когда на пользу.
То, что эти люди справятся с посевной, никто не сомневается. Когда такое отношение и к земле, и к технике, и к общей идее - хлеб должен быть на столе у каждого белоруса. Обязательно будет.
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