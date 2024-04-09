Аграрии Беларуси приступили к севу кукурузы на зерно и зеленую массу

На неделю раньше обычного. В хозяйствах страны приступили к севу стратегической для животноводства культуры - кукурузы - на зерно и зеленую массу. Погодные условия позволили почве прогреться до необходимых 8 градусов тепла. Самое время выводить на поля посевные агрегаты. Все работы должны завершиться строго в агрономические сроки - до 9 мая. Как возделывают главный продукт в рационе питания крупного рогатого скота - в репортаже Юрия Карнеловича.

В хозяйстве "Голынка" сев ранних яровых уже завершили. На очереди не менее важная культура - кукуруза. От ее урожайности зависит успешное развитие отрасли животноводства. Аграрии это хорошо понимают, потому к севу подошли со всей ответственностью. Особое внимание уделяется качеству семенного материала.

"Семена кукурузы для посева протравлены инсектицидом и фунгицидом, чтобы не было повреждения растений. Семена проверены на семенные качества и разрешены к посеву", - рассказал Николай Белявский.

Агроном Николай Белявский посевную кампанию проводит строго по науке. Постоянно внедряет современные технологии и методы возделывания культур. К примеру, второй год подряд кукурузу сеют комбинированным агрегатом, когда вместе с семенами в почву закладывают удобрения, так называемую туковую смесь. В ней питательные элементы подобраны даже с учетом климатических особенностей региона.

Приобрели сеялки, которые одновременно вносят минеральные удобрения. При посеве используем фосфорные удобрения в дозировке 30 кг действующего вещества. Тем самым растения сразу схватывают питательные вещества. Николай Белявский, главный агроном КСУП "Голынка"

Как результат, кукуруза быстро идет в рост. Но и качество самого сева влияет на будущий урожай не меньше. Александр Слезник перед выходом в поле технику настраивает лично. Признается, что 30-летний опыт подсказывает: чтобы поломок не случалось, нужно перебрать своими руками каждый узел и механизм.

"Сеялку сам перебрал, думаю, она не должна подвести. При хороших условиях за день можно сеять 30 га", - поделился механизатор КСУП "Голынка" Александр Слезник.

Ранний сев кукурузы для хозяйства несомненный плюс. Площади под культуру отведены не малые, а завершить работы необходимо строго в агрономические сроки.

В этом году мы начали сеять на неделю раньше в связи с тем, что почва прогрелась, погодные условия позволяют. Планируем засеять 1,5 тыс. га, чтобы получить качественный силос. Завершить сев мы планируем до 2 мая. Все необходимое для сева в оптимальные сроки у нас имеется. Евгений Грецкий, директор КСУП "Голынка"

Кукуруза для аграриев - культура стратегическая. Это один из главных компонентов в рационе питания дойного стада. А оно в хозяйстве насчитывает более 3 тыс. голов. На корм идут как зерно кукурузы, так и зеленая масса, которую закладывают в силосные траншеи. Благодаря высокому содержанию крахмала культура - главный поставщик энергии для крупного рогатого скота.

"Благодаря этому корму мы добиваемся высоких результатов. Три года назад мы надоили более 7 тыс. л молока на корову. А в 2023 году нам удалось надоить более 8 тыс. л. На 2024 год мы ставим перед собой амбициозные планы - надоить 8,7 л молока", - рассказала главный зоотехник КСУП "Голынка" Жанна Бодяк.