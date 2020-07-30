В разгаре самая важная сельскохозяйственная кампания лета. Аграрии Беларуси с каждым днем прибавляют в темпах уборочной, уверяя, будем с хлебом. Общий намолот зерна по стране превысил рубеж в 2 миллиона тонн. В лидерах Брестский и Гомельский регионы - убрано свыше 40 % площадей. Андрей Ястребов выехал в поле.







В поле как в своей стихии. Про опытного хлебороба Геннадия Цвирко иначе и не скажешь. Это его 55-я жатва. Вспоминает, как пришел в родной колхоз, предложили поработать комбайнером. Новичку тогда дали списанную технику, восстанавливать пришлось самому. Но в первый же сезон стал лидером уборочной. Позже отучился на агронома. Но что ни кампания, снова за штурвал. Есть на кого равняться. Для аграриев Столбцовского района горячая пора - на 15-20 % урожая больше планируют собрать. А это не менее 75 тысяч тонн. Еще неделя-две и дожинки праздновать можно.





За короткие сроки аграриям без потерь нужно убрать хлеб

Когда в мире то и дело возникают новости о том, что многие страны столкнутся с дефицитом продуктов и голодом, люди труда не только помогают закрыть вопрос собственной продовольственной безопасности, но и существенно заработать на продуктах питания. В этом году планка снова высокая. Свыше полусотни комбайнов и почти под двести механизаторов, водителей прямо в эти минуты делают весомее каравай Кировского района.

Для Андрея и Сергея Дрозд нынешняя уборочная - премьера. Впервые в одном экипаже. Старший из братьев, чтобы остаться в родном хозяйстве, академию в Горках закончил. Только из армии вернулся и тут же за штурвал комбайна. К тому же стимул есть. Кстати, не только денежный. Соперничают со своими же отцами.

У братьев уже под 1300 тонн зерна на счету. Говорят, родная земля помогает. Урожайность озимой пшеницы в "Рассвете" - свыше 52 центнеров с гектара. Только и успевай отвози на зерноток, рассказывает аграрий с почти 40-летним стажем Сергей Иваницкий. Перевез с начала уборочной почти полторы тысячи тонн зерна. Говорит, отдыхать некогда, когда такой хлеб вырос.

Сергей Иваницкий, водитель ОАО "Рассвет имени К. П. Орловского":

"Уборку надо слаженно и быстро проводить, качественно. Комбайны подъезжают, загружают минуты 2, 5 - самое большое. И везем на элеватор. В день пять рейсов выходит где-то, тонн 130. Урожай хороший. Главное качественно убрать и вовремя, чтобы погода не подвела".



Александр Жилинский, первый замдиректора ОАО "Рассвет имени К. П. Орловского":

"На 25 % больше озимых зерновых. Урожай складывается неплохой, в пределах 53-54 ц/га. Задействованы 12 зерноуборочных комбайнов. 8 единиц техники на отвозке. Под контролем весь процесс уборки".

Небольшие дожди в эти дни аграриям не помеха. В доказательство прямо в поле измеряем влажность намолоченного зерна. 17 зерносушильных комплексов в помощь. Тут тоже кипит работа, причем круглосуточно, чтобы зерно не набрало лишней влаги.Как раз то самое время, когда работа от зари до зари. Поэтому эта бригада закончит смену часам к 10 вечера. Кстати, обед тут же, в поле.

Первое, второе, еще и компот. Порции немаленькие. Достаточно, чтобы подкрепиться. Но в этот раз на пару минут попросили задержаться аграриев работники культуры. Они специально приехали в поле поддержать сельчан.