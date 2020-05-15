Аграрии начинают заготовку кормов

Одними из первых на укос травы вышли хозяйства Смолевичского района. Запас сбалансированного рациона животных - важный аспект в успешности сельхозпредприятий. Поэтому технику готовить начали заранее. Например, Смолевичский райагросервис в этом году работает с автоновинками: многофункциональная косилка убирает однолетний райграс. Это злаковая культура отлично перезимовала. По питательным веществам ее сравнивают с люцерной.



Сев кукурузы на зерно здесь также завершили, в том числе на зеленую массу. Параллельно готовят к уборочному сезону кормоуборочные комбайны.



