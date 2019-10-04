Аграрии Смолевичского района впервые вырастили томаты черри

Агросезон в стране приближается к завершению. И не только в сельхозорганизациях, но и на тепличных комбинатах. Сейчас собирают последние партии свежих огурцов. К слову, следующий их урожай появится уже в феврале. Экспериментируют аграрии и с довольно экзотическими культурами.



Так в хозяйстве "Озерицкий-Агро" впервые вырастили томаты черри. Их покупают как потребители из Минской области, так и рестораны Санкт-Петербурга. Хит этого сезона - лимоны. Цитрусовые хорошо прижились на пяти экспериментальных сотках. Всего здесь выращивают 4 сорта.



По итогам экспериментов с лимонами, аграрии Смолевичского района начнут выращивать в теплицах и другие цитрусовые культуры.