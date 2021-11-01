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Аграрии центрального региона убрали почти 80 % кукурузных полей
Более 370 тысяч тонн кукурузы заготовили аграрии Минской области. Убрали 80 % полей с янтарным зерном. Темпы выше прошлогодних. Радует и урожайность фуражной культуры. Питательные початки обеспечат хорошую кормовую базу. Всего под кукурузу на зерно и силос в регионе отвели свыше 250 тысяч гектаров. Убрать все надо к 7 ноября. Многие районы уже на финишной.
Заготовка сладких корнеплодов
Сейчас в Несвижском районе убирают сахарную свеклу. Под сладким корнеплодом почти 3 с половиной тысячи гектаров. С одного, например, в хозяйстве "Лань-Несвиж" в среднем собирают 50 тонн. Завершить работы планируют через несколько дней.
Своевременное поднятие зяби - залог хорошего урожая
Всю технологию и оптимальные сроки выполняют также в сезонной обработке почвы под сев яровых. Зябь подняли на площади более 10 тысяч гектаров. Вместе со вспашкой вносят и органику.
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