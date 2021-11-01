Аграрии центрального региона убрали почти 80 % кукурузных полей

Более 370 тысяч тонн кукурузы заготовили аграрии Минской области. Убрали 80 % полей с янтарным зерном. Темпы выше прошлогодних. Радует и урожайность фуражной культуры. Питательные початки обеспечат хорошую кормовую базу. Всего под кукурузу на зерно и силос в регионе отвели свыше 250 тысяч гектаров. Убрать все надо к 7 ноября. Многие районы уже на финишной.

Заготовка сладких корнеплодов

Сейчас в Несвижском районе убирают сахарную свеклу. Под сладким корнеплодом почти 3 с половиной тысячи гектаров. С одного, например, в хозяйстве "Лань-Несвиж" в среднем собирают 50 тонн. Завершить работы планируют через несколько дней.

Своевременное поднятие зяби - залог хорошего урожая