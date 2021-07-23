Аграрии Витебской области активно включились в уборочную

Аграрии северного региона страны активно включились в уборочную. Комбайны из-за аномальной жары вышли в поля на две недели раньше обычного. Такого солнечного июля в Витебской области не припомнят. Сейчас все силы в хозяйствах брошены на уборку зернового клина и рапса. Убрать урожай с рапсовых полей аграриям нужно в ближайшие дни. Под хлеб на севере страны отведено около 350 тысяч гектаров. Помогают механизаторам в уборке урожая работники предприятий, а также учащиеся профильных колледжей.