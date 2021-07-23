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Аграрии всей Минской области сейчас активно собирают урожай

Вместе с жатвой готовят и почву под будущий урожай. Аграрии обрабатывают поля, вносят удобрения и минеральные вещества. Сев озимых запланирован на конец лета - начало осени

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