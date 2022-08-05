Аграрная неделя Президента через призму работы на местах - в специальном репортаже проекта "Вопрос номер один"

Технологии, хозяйский подход ко всему и работа на земле с душой. Главные тезисы от Президента по жатве и новым подходам к развитию сельского хозяйства. Репортеры Агентства теленовостей собрали в специальный репортаж проекта "Вопрос номер 1".Люди, которые растят для нас хлеб. От работы которых зависит не только вес общего каравая, но и качество кормов. А значит и вкус белорусских продуктов.Аграрная неделя главы государства через призму работы на местах. Смотрите 6 августа в 19:00 на "Беларусь 1".