3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Аграрная неделя Президента через призму работы на местах - в специальном репортаже проекта "Вопрос номер один"
Технологии, хозяйский подход ко всему и работа на земле с душой. Главные тезисы от Президента по жатве и новым подходам к развитию сельского хозяйства. Репортеры Агентства теленовостей собрали в специальный репортаж проекта "Вопрос номер 1".Люди, которые растят для нас хлеб. От работы которых зависит не только вес общего каравая, но и качество кормов. А значит и вкус белорусских продуктов.Аграрная неделя главы государства через призму работы на местах. Смотрите 6 августа в 19:00 на "Беларусь 1".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов