Аграрно-сырьевой придаток: как жила в составе Польши Западная Беларусь

Западная Беларусь в составе Польши фактически превратилась в отсталый аграрно-сырьевой регион. В 1936 году министр образования Польской республики Леопольд Скульский заверил Сейм: через каких-нибудь десять лет никто со свечкой не найдет ни одного белоруса. Но у истории на белорусский народ были другие планы.

Судьбу людей в Западной Беларуси в 1921-1939 гг. описывают по-разному: национальный и социальный гнет, оккупации, колониальное господство. Но историки все чаще констатируют: это был настоящий этноцид белорусов. Самые тяжелые испытания легли на плечи крестьян, а ведь они составляли свыше 80 % населения края. Безземелье и тяготы налогов делали их жизнь невыносимой.

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

"Был аграрный придаток, там промышленность практически не развивалась. Польское правительство целенаправленно использовало эти земли для выкачки людских ресурсов. Белорусы, как правило, использовались только как рабочая сила на польских предприятиях, в центральной Польше, например. Выкачивалось зерно, мясо. Они целенаправленно не развивали как в культурном плане, так и в экономическом эти земли, которые находились в полуколониальном положении".

Зарплата белорусов была значительно ниже, чем у поляков, а продукции они производили в разы меньше, чем в Советской Беларуси. Высоким был уровень травматизма на предприятиях. Многие рабочие жили в тесных холодных бараках, подвалах, где не было ни воды, ни тепла, ни света, а квартирная плата составляла треть заработка. В городах из-за спада в промышленности росла безработица.

Юлия Абухович, аналитик:

"Все, что отошло к Польше, это была дешевая рабочая сила, наемные рабочие, которых использовали на самых тяжелых работах. Это было абсолютное обнуление любого промышленного потенциала. Это был, в основном, крестьянский безграмотный народ, который не видел ничего, кроме тяжелой работы".

А что если бы жители Западной Беларуси не воссоединились со своими братьями из Советской Беларуси? У историков ответ однозначный.

"Если бы через несколько десятилетий эта политика "ополячивания", этноцида проходила, фактически белорусов там бы не осталось. Население бы поменялось. Нельзя воспринимать белорусов, которые проживали в этот период на территории Западной Беларуси, как немых свидетелей политики этноцида. Было значительное сопротивление", - отметил Станислав Юрецкий.

Почти сразу после воссоединения социально-экономическое положение Западной Беларуси заметно улучшилось. Уже к середине 1940 года здесь стало работать около 430 колхозов, а промышленное производство выросло практически вдвое. Не отставала и социальная сфера. Была создана система бесплатной медицинской помощи. Образование также стало доступным для людей.

Сегодня Беларусь не делима, это единый монолитный народ. Белорусы хорошо помнят историю и не забудут, как в далеком 1939-м предки отстояли право "людзьмi звацца".