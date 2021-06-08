Аграрно-технический колледж имени Лобанка в Марьиной Горке отмечает юбилей

Долгожитель в системе профтехобразования Беларуси - агротехнический колледж имени Лобанка в Марьиной Горке - отмечает юбилей. Учебному заведению, которое готовит специалистов для сельского хозяйства, 145 лет!

Это известная кузница кадров для агропромышленного комплекса страны, куда приезжают учиться дети со всей Беларуси. Колледж ежегодно выпускает в агросектор более 200 дипломированных специалистов. Знаменитые страницы истории колледжа и его современные будни - в репортажеНатальиБордиловской.

Зеленеющие поля, завязь яблок в садах, стада коров на живых кормах и солнечный цвет рапса. Не пейзажи, а обещание урожая и благополучия, который не просто от природы, а от старания людей.

Специалистов, труд которых всегда будет нужен, ведь это работа на земле, вот уже 145 лет готовят в Марьиногорском агротехническом колледже. Здесь учат всему, что обеспечивает самые разные сельскохозяйственные процессы - от обработки земли, посевов до сбора урожая. Ежегодно из колледжа выходят около 200 дипломированных выпускников.

Почти полтора века назад здесь, на живописной окраине Марьиной Горки, возникло двухэтажное здание - сельскохозяйственная школа, указ об открытии которой в 1876 году подписал император Александр Второй. Несмотря на современные корпуса, построенные за годы, аутентичный учебный дом сохраняют, как и фотогалерею первых учителей и выпускников, образцы первых дипломов и первые учебники. Музей колледжа за 55 лет существования накопил четыре тысячи единиц. Вот они - свидетели истории колледжа, и каждый - сенсация!











Вести борьбу с сорняками и повышать урожайность растений учат в этой аудитории. Одна из четырех специальностей, по которой готовят в колледже, - "агрономия". Профессия, в которую идет много девушек и которая может похвастаться большим количеством династий выпускников.

А в этой аудитории те, кто хотел бы работать с электрическими схемами. Специальность "энергетическое обеспечение сельхозпроизводства" осваивают исключительно юноши.

Еще два направления, по которым готовят в Марьинай Горке, - техническое обеспечение сельхозпроизводства и новая специализация "ремонтное обслуживание". Впрочем, освоить теорию на практике здесь помогает современная учебно-производственная база: это 200 гектаров земли опытного хозяйства и мастерские.

Большинство выпускников колледжа поступает учиться дальше. Параллельно с работой в хозяйствах молодежь повышает квалификацию. Если в цифрах, за все время существования учебное заведение подготовило более 25 тысяч специалистов сферы АПК. Пять тысяч - руководители хозяйств.

