3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Аграрный колледж в Городке готовится к открытию собственной СТО тракторов и комбайнов
Работать в оборудованных мастерских будут учащиеся профильных специальностей под руководством мастеров производственного обучения. Для будущих специалистов это хорошая возможность набраться опыта и заработать денег, а также это выгодное предложение для сельхозорганизаций. Ремонт техники на учебной СТО будет в разы дешевле, чем на заводе.
Идея открытия собственной станции по обслуживанию сельскохозяйственной техники возникла в 2018 году, когда на базе колледжа вместе с машиностроительными предприятиями Беларуси открыли ресурсный центр. Сегодня на установленных здесь симуляторах занимаются не только учащиеся колледжа, но и будущие мастера из 12 заведений региона, имеющих аграрный уклон.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера